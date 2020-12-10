Дюков: сложно оценить лимит. Сезон не завершён, получили чёрного лебедя в виде пандемии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос, нужно ли менять новый лимит на легионеров.
«Оценку этому лимиту давать сложно: сезон ещё не завершён, плюс мы получили этого чёрного лебедя в виде пандемии, которая серьёзно повлияла на выступления нашей сборной и наших клубов в еврокубках и во внутреннем первенстве. Я не готов делать окончательные выводы, но, мне кажется, нам нужно какое-то время остановиться на этом лимите.
Клубы критически посмотрели на тех легионеров, которые за них играют, произошла чистка. Видно, что клубы расстались с сомнительными легионерами, больше времени получили российские игроки и игроки до 21 и 24 лет. Но нужно дождаться окончания сезона, чтобы сделать выводы.
Я противник лимитов, но надо заниматься детско-юношеском футболом. Лимит на легионеров не приведёт к серьёзным изменениям, добиться их можно, только изменив подход к подготовке молодых футболистов", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 10 декабря 2020
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