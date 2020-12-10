ЦСКА — «Динамо» Загреб: стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня, 10 декабря, ЦСКА проведёт заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы. Москвичи сыграют в гостях с «Динамо» Загреб. Команды назвали стартовые составы на этот матч.

ЦСКА: Акинфеев, Марадишвили, Дивеев, Васин, Щенников, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Зайнутдинов, Шкурин.

Запасные: Тороп, Чалов, Гайч, Тикнизян, Карпов.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Леовац, Гвардиол, Теофиль-Катерин, Мохаррами, Майер, Адеми, Якич, Оршич, Кастрати, Гавранович.



Запасные: Йосипович, Стоянович, Перич, Толич, Чуже, Атимвен, Батурин, Бёртон, Франьич, Иванушец.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча начнётся в 23:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Тьягу Мартиншем. Помогать ему будут ассистенты Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге. Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб, проходивший во 2-м круге Лиги Европы, закончился со счётом 0:0.

«Динамо» Загреб, набрав 11 очков, возглавляет турнирную таблицу. Хорватский клуб уже гарантировал себе выход в следующий раунд турнира. ЦСКА замыкает турнирную таблицу (3). Москвичи даже в случае победы не смогут выйти в плей-офф.