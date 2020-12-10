Президент РФС рассказал о проблемах детско-юношеского футбола

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал претензии к тренировочному процессу в российских ДЮСШ.

«Мы действительно уделяем детско-юношескому футболу большое внимание, тратим на это много денег и сил. Мы ведём работу над созданием методик. Они разработаны, есть доступные каждому видеоверсии. Прекрасно понимаем, что даже публикация методик на сайте РФС не будет означать, что детские тренеры по всей стране начнут использовать их в работе.

Чтобы тренеры СДЮШОР всё-таки использовали рекомендуемые методики, мы пошли по пути создания региональных центров РФС и детских футбольных центров. Их создание позволяет нам отслеживать, как тренеры в школах следуют методикам, как организован тренировочный процесс. По тому, как организован тренировочный процесс ДЮСШ, как происходит отбор детей, у нас есть достаточно серьёзные вопросы.

Тестируем детей-юношей и видим, что критерий скорости не является таким важным компонентом для тренеров. С другой стороны, если говорить о тренировочном процессе, отслеживая количество спринтов, констатируем: тренировочный процесс организован так, что количество скоростной работы (ускорений, спринтов) стремится к нулю. Это в командах юношей 15–16–17 лет.

Если говорить об упражнениях, то они оторваны от игровой действительности. Мы ожидаем, чтобы эти упражнения воспроизводили реальные игровые ситуации. Но этого, к сожалению, нет или не в достаточном объеме. Здесь наша задача — менять тренировочный процесс, чтобы юноши, оканчивающие СДЮШОР или региональные центры, были готовы играть в тот футбол, в который играют их сверстники в Европе», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.