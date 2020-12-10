Гризманн прекратил сотрудничество с Huawei. Компания помогала Китаю следить за уйгурами

Форвард «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн сообщил о прекращении сотрудничества с китайской компанией Huawei. Ранее компания долгое время спонсировала футболиста.

Такое решение француз объяснил тем, что компанию Huawei подозревают в разработке системы распознавания лиц, которая применяется для слежки за мусульманами-уйгурами в Китае.

Американская компания IPVM сообщала, что Huawei участвовала в тестировании ПО для распознавания лиц. Новое программное обеспечение отправляет в полицию отчёты, зафиксировав лица уйгуров.

Власти Китая жёстко пресекают любые активности уйгуров. Более того, по данным ряда СМИ, на территории Китая созданы тюремные лагеря, в которые отправляют уйгуров.

Гризманн был послом бренда Huawei с 2017 года.