Гризманн рассказал всю правду о скандальных словах своего дяди о Месси
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал громкие слова своего дяди с критикой его партнёра по команде Лионеля Месси.
«Слова дяди с критикой Месси? Я прекратил отношения с дядей с того момента, как женился. Я приглашал его на свадьбу, но он не пришел, с тех пор я прекратил с ним какие-либо отношения. Поскольку ни мой отец, ни моя сестра не общаются с прессой, они звонят ему. Несмотря на произошедшее, Лео знает, что я его очень уважаю и восхищаюсь им. Мой дядя даже не представляет, как на самом деле устроен футбол. Сейчас у меня даже нет его номера телефона
Я хочу, чтобы люди знали, что у меня нет никаких проблем ни с кем, я просто стараюсь работать изо всех сил», — цитирует Гризманна Marca.
«С меня хватит!» Испанский телеканал анонсировал большое интервью с Гризманном
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