В Румынии вычислили автора слов о цыганах, им оказался главный тренер «Истанбула» Бурук

Румынское телевидение провело большое расследование событий матча 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» (5:1). Авторы встали на защиту резервного арбитра Себастьяна Колцеску, который во время переговоров с коллегами назвал ассистента главного тренера турецкой команды Пьера Вебо чёрным, спровоцировав тем самым большой скандал.

На опубликованном Digi Sport видеоролике есть фрагмент, где слышно, как кто-то произносит следующие слова: «В моей стране румыны — цыгане, но я не могу их называть цыганами». Журналисты выяснили, что их произнёс главный тренер «Истанбула» Окан Бурук. Примечательно, что в прошлом сезоне специалист признавался виновным в неподчинении решениям судей и его тогда дисквалифицировали на один матч Лиги чемпионов.

Во время жарких споров в Париже Бурук крикнул Колцеску: «Ты расист».