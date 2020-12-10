В Румынии вычислили автора слов о цыганах, им оказался главный тренер «Истанбула» Бурук

Румынское телевидение провело большое расследование событий матча 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» (5:1). Авторы встали на защиту резервного арбитра Себастьяна Колцеску, который во время переговоров с коллегами назвал ассистента главного тренера турецкой команды Пьера Вебо чёрным, спровоцировав тем самым большой скандал.
На опубликованном Digi Sport видеоролике есть фрагмент, где слышно, как кто-то произносит следующие слова: «В моей стране румыны — цыгане, но я не могу их называть цыганами». Журналисты выяснили, что их произнёс главный тренер «Истанбула» Окан Бурук. Примечательно, что в прошлом сезоне специалист признавался виновным в неподчинении решениям судей и его тогда дисквалифицировали на один матч Лиги чемпионов.
Во время жарких споров в Париже Бурук крикнул Колцеску: «Ты расист».
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