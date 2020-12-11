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Тедеско предсказал место «Спартака» в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона

Тедеско предсказал место «Спартака» в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» впервые провёл детскую пресс-конференцию в Zoom, на которой молодые болельщики и игроки задавали друг другу вопросы. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско предсказал место московского клуба в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.

«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», — сказал немецкий специалист на русском языке.

За 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице. ЦСКА (33) – на третьем.

12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.

Тедеско рассказал, на кого из футболистов «Спартака» он был похож в молодости
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