Тедеско предсказал место «Спартака» в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона

«Спартак» впервые провёл детскую пресс-конференцию в Zoom, на которой молодые болельщики и игроки задавали друг другу вопросы. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско предсказал место московского клуба в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона.
«Думаю, мы будем в тройке. Топ-3. Я так думаю. Надеюсь на первое», — сказал немецкий специалист на русском языке.
За 17 туров «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице. ЦСКА (33) – на третьем.
12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.
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