Тедеско рассказал, на кого из футболистов «Спартака» он был похож в молодости

«Спартак» впервые провёл детскую пресс-конференцию в Zoom, на которой молодые болельщики и игроки задавали друг другу вопросы. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско рассказал, на кого из игроков московского клуба он был похож в молодости.



«Я на Бакаева был похож, немножко. Играл на его позиции – в центре, хорошая техника. Говорим только о хороших качествах!» — сказал немецкий специалист.



12 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.



В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.