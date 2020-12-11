Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов назвал главные причины провала российских клубов в еврокубках.



«Краснодару» не стоит обольщаться на Лигу Европы. Даже добраться до четвертьфинала будет очень тяжело. При всей симпатии к команде Мусаева надо понимать, что уровень европейских клубов сейчас на порядок выше. Мартыновичу уже 33, а Кайо и Сорокин не отличаются надёжностью. То же самое относится к Рамиресу, левому защитнику. Его часто продавливают.



У «Локомотива» особого прогресса пока не видно. Рисунок игры не изменился. Хотя есть и объективные трудности. Уехал в «Аталанту» Алексей Миранчук, сломался Баринов, затем травмы получили Смолов и Зе Луиш, два матча в Лиге чемпионов из-за сомнительных тестов на ковид пропустил Крыховяк, ключевая фигура в центре поля. Такие потери бесследно не проходят.



Главная проблема «Зенита» — игра в атаке. Там не хватает разнообразия. Всё сводится к забросам на Дзюбу, который скидывает мяч Азмуну. Дзюба в таком футболе чувствует себя как рыба в воде. Но если в России подобная тактика эффективна, то в Лиге чемпионов уже нет.



У ЦСКА не выстроена игра в атаке. В том числе потому, что нет стабильного состава. Виктор Гончаренко до сих пор пробует разные сочетания. На позиции центрфорварда выходит то Чалов, то Гайч, то Шкурин. То же самое касается полузащиты, где рядом с Влашичем появляются Эджуке и Дзагоев, Сигурдссон и Ахметов. Отсюда сложности в позиционном нападении», — цитируют Булатова «Известия».

Искать в этом евросезоне хоть что-то хорошее — как страдать биполяркой. Но попробуем Добрые слова для Семака, боссов «Локомотива», даже для Гайча. Может, зря.