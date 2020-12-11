Искать в этом евросезоне хоть что-то хорошее — как страдать биполяркой. Но попробуем

Ужас, провал, катастрофа, дно. Река, море, океан хейта. Последние месяцы прожиты в атмосфере тотальной безнадёги. Такое ощущение, что в этом еврокубковом сезоне с нами не случилось ничего хорошего.

Это была худшая Лига чемпионов в нашей истории. И плей-офф без России входит в привычку Хотя, кажется, совсем недавно ЦСКА играл в 1/4, а «Локо» должен был туда попадать.

Но так ли это на самом деле?

У любой медали, как известно, две стороны. Попробуем рассмотреть другую? Эксперимент на грани адекватности (он же смертельный номер) — сегодня я попытаюсь отыскать в случившемся с нами на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы хоть какой-нибудь позитив. Решать, что здесь с сарказмом будет написано, а что — нет (может, вся идея автора — сплошной стёб и издевательство), только вам.



«Краснодар» дебютировал в групповом турнире ЛЧ и сразу отобрался в плей-офф Лиги Европы. 2:0 к середине первого тайма в Севилье, ничья с «Челси» в Лондоне, голы Рамиреса и Берга «Ренну» — это было круто. Восстановились почти все травмированные — Кабелла, Вандерсон, Вильена, Ари. Гол-красавец Шапи «Севилье» был признан лучшим в 3-м туре. В еврокубках дебютировали Сперцан и Сабуа (и это не иностранцы). Мусаев набил шишек.

«Краснодар» ужасен, но уход Мусаева ничего не изменит. Галицкому нужно изменить себя Для владельца «Краснодара» настала пора волевых решений.

«Локомотив», по словам председателя совета директоров клуба Мещерякова, оценивает евросезон как «более успешный». Очков у Николича действительно не меньше, чем было у Сёмина в двух прошлых еврокампаниях. Хотя и не больше. Но две ничьи с «Атлетико» — это прогресс. В 2018-м «Локо» получил от «матрасников» 1:8 по сумме двух матчей, а год назад – 0:4. Миранчук повторил результат брата в матчах с топ-клубами — Алексей забил два «Ювентусу», Антон по голу «Атлетико» и «Баварии». Куликов провёл 4 матча в основе. Дебютировали в ЛЧ Мухин, Рыбчинский, Иосифов и Сильянов. Двое последних — сразу на «Альянц Арене» в матче против лучшего клуба Европы.



«Зенит». Тут поменьше хорошего, но тоже найдётся. Дзюба теперь с 9 голами — лучший российский снайпер в истории Лиги чемпионов. И по-прежнему капитан «Зенита». Семак на пресс-конференциях ни разу не сорвался на крик. Дебютировали в Европе Круговой, Мостовой, Прохин, Мусаев, Шамкин. Восстановились Азмун, Оздоев, Вендел. Дриусси сыграл не на «дерьмовой позиции» и сразу забил. Спортивный директор Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита» Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

ЦСКА… Гайч забил. Эджуке мог забить. Гончаренко встал на защиту Чалова («наш сукин сын») и объяснил, в чём причина антирекорда («армейцы» – первый российский клуб, ни разу не выигравший в группе ЛЕ): «Такой результат – следствие тяжёлого графика». Поэтому сразу пять человек основного состава во главе с Влашичем получили возможность пропустить последний тур в Хорватии, чтобы спокойно готовиться к важнейшим играм в РПЛ.

Если в целом, то домашние матчи еврокубков проходили со зрителями, обошлось без тяжёлых травм и все тренеры сохранили работу. Пока (Гончаренко вчера тоже заявил о поддержке).



Надеюсь, мы реально оценили уровень наших проблем и своё место в клубной табели о рангах — ниже Португалии, ближе к Нидерландам и Бельгии. Это позволит понапрасну не раздувать щеки.



Трём командам больше не нужно думать о Европе — можно сконцентрироваться на внутренних делах. А там такая интрига в золотой гонке!



Хорошее, как правило, есть всегда. Вот и здесь что-то было. Пусть и в основном по мелочам, на общий результат не влияющим. Прочитали-вспомнили – хоть немного легче стало? Если совсем нет – значит, мой эксперимент провалился. Жду «добра» в комментах.