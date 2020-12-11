Искать в этом евросезоне хоть что-то хорошее — как страдать биполяркой. Но попробуем

Ужас, провал, катастрофа, дно. Река, море, океан хейта. Последние месяцы прожиты в атмосфере тотальной безнадёги. Такое ощущение, что в этом еврокубковом сезоне с нами не случилось ничего хорошего.
Но так ли это на самом деле?
У любой медали, как известно, две стороны. Попробуем рассмотреть другую? Эксперимент на грани адекватности (он же смертельный номер) — сегодня я попытаюсь отыскать в случившемся с нами на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы хоть какой-нибудь позитив. Решать, что здесь с сарказмом будет написано, а что — нет (может, вся идея автора — сплошной стёб и издевательство), только вам.
«Краснодар» дебютировал в групповом турнире ЛЧ и сразу отобрался в плей-офф Лиги Европы. 2:0 к середине первого тайма в Севилье, ничья с «Челси» в Лондоне, голы Рамиреса и Берга «Ренну» — это было круто. Восстановились почти все травмированные — Кабелла, Вандерсон, Вильена, Ари. Гол-красавец Шапи «Севилье» был признан лучшим в 3-м туре. В еврокубках дебютировали Сперцан и Сабуа (и это не иностранцы). Мусаев набил шишек.
«Локомотив», по словам председателя совета директоров клуба Мещерякова, оценивает евросезон как «более успешный». Очков у Николича действительно не меньше, чем было у Сёмина в двух прошлых еврокампаниях. Хотя и не больше. Но две ничьи с «Атлетико» — это прогресс. В 2018-м «Локо» получил от «матрасников» 1:8 по сумме двух матчей, а год назад – 0:4. Миранчук повторил результат брата в матчах с топ-клубами — Алексей забил два «Ювентусу», Антон по голу «Атлетико» и «Баварии». Куликов провёл 4 матча в основе. Дебютировали в ЛЧ Мухин, Рыбчинский, Иосифов и Сильянов. Двое последних — сразу на «Альянц Арене» в матче против лучшего клуба Европы.
«Зенит». Тут поменьше хорошего, но тоже найдётся. Дзюба теперь с 9 голами — лучший российский снайпер в истории Лиги чемпионов. И по-прежнему капитан «Зенита». Семак на пресс-конференциях ни разу не сорвался на крик. Дебютировали в Европе Круговой, Мостовой, Прохин, Мусаев, Шамкин. Восстановились Азмун, Оздоев, Вендел. Дриусси сыграл не на «дерьмовой позиции» и сразу забил. Спортивный директор Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.
ЦСКА… Гайч забил. Эджуке мог забить. Гончаренко встал на защиту Чалова («наш сукин сын») и объяснил, в чём причина антирекорда («армейцы» – первый российский клуб, ни разу не выигравший в группе ЛЕ): «Такой результат – следствие тяжёлого графика». Поэтому сразу пять человек основного состава во главе с Влашичем получили возможность пропустить последний тур в Хорватии, чтобы спокойно готовиться к важнейшим играм в РПЛ.
Если в целом, то домашние матчи еврокубков проходили со зрителями, обошлось без тяжёлых травм и все тренеры сохранили работу. Пока (Гончаренко вчера тоже заявил о поддержке).
Надеюсь, мы реально оценили уровень наших проблем и своё место в клубной табели о рангах — ниже Португалии, ближе к Нидерландам и Бельгии. Это позволит понапрасну не раздувать щеки.
Трём командам больше не нужно думать о Европе — можно сконцентрироваться на внутренних делах. А там такая интрига в золотой гонке!
Хорошее, как правило, есть всегда. Вот и здесь что-то было. Пусть и в основном по мелочам, на общий результат не влияющим. Прочитали-вспомнили – хоть немного легче стало? Если совсем нет – значит, мой эксперимент провалился. Жду «добра» в комментах.
- 11 декабря 2020
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