РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча

Российский футбольный союз на своём сайте объявил итоги заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором были приняты решения по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир», состоявшемуся 22 августа 2018 года.
«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях принято решение запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну О.А. (на тот момент исполнительный директор «Чайки». — Прим. «Чемпионата»).
В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях решено запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судье Матюнину М.В.» — говорится в сообщении.
- 11 декабря 2020
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