Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча

РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча
Футбол / Кубок России 0

Российский футбольный союз на своём сайте объявил итоги заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором были приняты решения по матчу 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир», состоявшемуся 22 августа 2018 года.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях принято решение запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность Баяну О.А. (на тот момент исполнительный директор «Чайки». — Прим. «Чемпионата»).

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях решено запретить пожизненно осуществлять любую связанную с футболом деятельность судье Матюнину М.В.» — говорится в сообщении.

Максим Матюнин исключён из списка судей РФС
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020