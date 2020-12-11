Свидетель Озеров: Широков не прав, он сам это прекрасно понимает

Степан Озеров, игрок «Ничего Обычного» и свидетель по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего арбитра Никиту Данченкова, поделился мнением о ситуации.



«Я стал невольным инициатором этого инцидента. Я подкатился под Широкова и вызвал эту реакцию. Сегодня я присутствовал в качестве свидетеля. Но так получилось, что меня не успели опросить, время заседания завершилось. К сожалению, в следующий раз я не приду.



Я своим глазами видел, как Широков нанёс удар судье. Естественно, эта реакция не может вызвать поддержки. Роман не прав, он сам это прекрасно понимает. Широков пытался оспорить решение судьи, он был убеждён, что в том моменте стоило назначить пенальти. Допускаю, что пенальти там был. Но в любом случае футболист не должен так вести себя. После несогласия с решением судьи Роман начал обзывать, оскорблять Никиту в нецензурной форме. После чего судья показал Широкову красную карточку, а Роман нанёс эти злополучные удары», — передаёт слова Озерова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Суд по делу Романа Широкова перенесён на 18 декабря