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Бистрович: ЦСКА доминировал в матчах ЛЕ, но не реализовал моменты. В РПЛ легче забивать

Бистрович: ЦСКА доминировал в матчах ЛЕ, но не реализовал моменты. В РПЛ легче забивать
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал выступление «армейцев» в Лиге Европы.

«Конечно, очень жалко, что мы не одержали ни одной победы в Лиге Европы. В матче с «Динамо» мы очень плохо сыграли первый тайм. Начали чуть-чуть лучше играть во втором тайме, но этого не было достаточно. Эмоций после гола не было, потому что команда проиграла 1:3. Это командный спорт. И самое главное — чтобы команда играла хорошо и побеждала.

Почему Лига Европы сложилась неудачно? Сложно сказать. У меня чувство есть, что в Лиге Европы почти все шесть игр мы доминировали, у нас было много шансов забить, много ударов, но мы не забивали, не смогли реализовать. В российском чемпионате у нас меньше шансов, меньше ударов, но там полегче забивать», — сказал Бистрович в интервью для YouTube-канала ЦСКА.

Кристиан Бистрович высказался о поражении ЦСКА в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы
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