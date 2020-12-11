Кристиан Бистрович высказался о поражении ЦСКА в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал поражение «армейцев» в шестом туре группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (1:3).

«Первый тайм мы провели довольно плохо, ниже своего уровня. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке и заслуженно победил. Мой гол? В итоге он ничего не изменил. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся матча чемпионата», — приводит слова Бистровича официальный сайт УЕФА.

ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы и не вышел в раунд плей-офф. «Армейцы» не одержали ни одной победы на групповой стадии – три поражения и три ничьи.

До зимней паузы ЦСКА в чемпионате России предстоит сыграть с «Уралом» и «Ростовом». Матчи пройдут 13 и 17 декабря соответственно.