Известный адвокат Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи

Известный юрист Александр Добровинский будет представлять интересы избитого Романом Широковым судьи Никиты Данченкова.



«Я буду представлять интересы Никиты Данченкова. Почему решил взяться за дело? То, что произошло, — ужасно, надо понять, как выходить из этой ситуации. Широков признал свою вину, посмотрим, что будет дальше.



Меня заинтересовала сила удара футболиста. Прочёл слух, что самый сильный удар в нашей стране был у Халка, 125 км/ч. Если бы удар пришёлся в висок, наверное, это было бы другая история.



Сегодня будет допрос свидетелей. Они все говорят примерно одно и то же. Расхождение только во фразах, которые сказал Широков, приближаясь к судье», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Широков: приглашение Добровинского не пугает. Что он такого сделает?