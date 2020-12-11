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Известный адвокат Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи

Известный адвокат Добровинский будет представлять интересы избитого Широковым судьи
Футбол / Прочие турниры 0

Известный юрист Александр Добровинский будет представлять интересы избитого Романом Широковым судьи Никиты Данченкова.

«Я буду представлять интересы Никиты Данченкова. Почему решил взяться за дело? То, что произошло, — ужасно, надо понять, как выходить из этой ситуации. Широков признал свою вину, посмотрим, что будет дальше.

Меня заинтересовала сила удара футболиста. Прочёл слух, что самый сильный удар в нашей стране был у Халка, 125 км/ч. Если бы удар пришёлся в висок, наверное, это было бы другая история.

Сегодня будет допрос свидетелей. Они все говорят примерно одно и то же. Расхождение только во фразах, которые сказал Широков, приближаясь к судье», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Широков: приглашение Добровинского не пугает. Что он такого сделает?
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