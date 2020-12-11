Сульшер поддержал де Хеа после неудачного матча с «РБ Лейпциг»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал голкипера команды Давида де Хеа. Испанский вратарь подвергся критике после поражения своей команды в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3). Из-за этого поражения «Манчестер Юнайтед» не смог выйти в плей-офф турнира.
«Я считаю Давида голкипером топ-уровня. Конечно, я так считаю. Он входит в число лучших вратарей Европы. Он справлялся с критикой и раньше, преодолевал трудности.
Де Хеа — игрок, на которого мы рассчитываем. Надеюсь, что на него не повлияет вся эта критика. Любой гол, который пропускает голкипер, расстраивает», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
13 декабря «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ сыграет с «Манчестер Сити».
Погба и Сульшер обсудили решение тренера оставить игрока в запасе в решающем матче ЛЧ
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