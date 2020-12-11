Анчелотти: за последние годы наши отношения с Лэмпардом изменились

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» высказался о наставнике синих Фрэнке Лэмпарде.
«Фрэнк Лэмпард очень хорошо справлялся с тренерскими обязанностями и до „Челси“. Также он достиг поставленных перед его командой целей в прошлом сезоне. И в этом сезоне его команда показывает уверенную игру. У него фантастическая команда и замечательные футболисты. Он делает всё очень хорошо.
За последние годы наши отношения изменились. Раньше это были отношения между тренером и игроком, а теперь это отношения между коллегами. Я буду рад и счастлив увидеть его снова в субботу», — приводит слова итальянского специалиста BBC.
Подопечные Карло Анчелотти после 11-го тура, набрав 17 очков, занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Аристократы» (22) — на третьем месте.
Матч «Эвертон» — «Челси» состоится завтра, 12 декабря. Начало — в 23:00 мск.
- 11 декабря 2020
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