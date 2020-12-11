Аджоев раскритиковал работу Лапочкина на VAR в матче «Химки» — «Арсенал»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча с «Химками» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

«В очередной раз есть вопросы по судейству. Много говорится про важность того, чтобы была одинаковая трактовка эпизодов. Вот сегодня был яркий пример в конце первого тайма нашего матча с «Химками»: мяч попадает в руку футболиста «Химок» в штрафной площади, рука находится в неестественном положении, поднята вверх, не прижата к телу. По всем нынешним трактовкам это чистый пенальти. Не раз и не два мы видели, как в аналогичных ситуациях назначались одиннадцатиметровые удары. Сегодня VAR смотрит момент, но нарушения не фиксирует. Кто объяснит, почему это не пенальти? И как объяснить, почему это не пенальти?



Теперь, возможно, самое интересное. За работу VAR сегодня отвечал опытнейший Сергей Лапочкин. А главный судья в поле — молодой парень, дебютирующий на столь серьёзном уровне. Это его первая игра в РПЛ. По большому счёту своим решением Лапочкин подставил молодого коллегу, и его карьера в РПЛ начинается со скандала», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.