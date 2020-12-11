«Лидс Юнайтед» уже к 6-й минуте матча с «Вест Хэмом» пробил два пенальти

В стартовом матче 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходит в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Идёт 23-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 6-й минуте. Нападающий «павлинов» Патрик Бэмфорд вышел один на один с вратарём гостей Лукашам Фабиански, польский голкипер зацепил уже прокинувшего мимо него мяч Бэмфорда в штрафной, и судья, не задумываясь, назначил одиннадцатиметровый. К точке подошёл полузащитник Матеуш Клих и с первой попытки не смог переиграть Фабиански. Однако с помощью VAR судьи заметили нарушение со стороны вратаря «молотобойцев» и предоставили «Лидсу» вторую попытку на реализацию пенальти.
На этот раз Клих пробил в нижний правый угол — голкипер среагировал с запозданием и не смог спасти «Вест Хэм» от пропущенного мяча.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» (17) — на восьмом месте.
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