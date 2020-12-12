Вратарь «Арсенала» грелся в шапке, Панченко негодовал на судью. Лучшие фото победы «Химок»

В пятницу, 11 декабря, в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Химки» одержали победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в этой встрече, на 12-й минуте, забил Илья Кухарчук. После этого «Арсенал» активно атаковал и нанес 15 ударов по воротам соперника, но так и не смог уйти от поражения.

«Химки» не проигрывают уже в пяти последних матчах в РПЛ. Подмосковный клуб набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» довёл безвыигрышную серию до семи матчей. Туляки, набрав 14 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.