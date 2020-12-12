Погба пригрозил Райоле прекратить сотрудничество, если ему не найдут новый клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба давит на своего агента Мино Райолу, требуя найти ему новый клуб, сообщает журналист Кристиан Фолк в своём «твиттере».
Сообщается, если Райола не сможет найти Погба новый клуб, то француз прекратит сотрудничество с агентом.
Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.
Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что Поль может вернуться в «Ювентус». Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. В туринскую команду он перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.
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