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Погба пригрозил Райоле прекратить сотрудничество, если ему не найдут новый клуб

Погба пригрозил Райоле прекратить сотрудничество, если ему не найдут новый клуб
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба давит на своего агента Мино Райолу, требуя найти ему новый клуб, сообщает журналист Кристиан Фолк в своём «твиттере».

Сообщается, если Райола не сможет найти Погба новый клуб, то француз прекратит сотрудничество с агентом.
Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

Ранее агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что Поль может вернуться в «Ювентус». Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. В туринскую команду он перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.

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