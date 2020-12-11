«Ювентус» может включить Криштиану Роналду в сделку по покупке Поля Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в летнее трансферное окно может вернуться в туринский «Ювентус».
Как сообщает The Independent, в итальянском клубе рассматривают несколько вариантов подписания контракта с французом. «Ювентус» может обменять француза на нападающего Криштиану Роналду. Клуб не отвергает эту идею, поскольку стиль игры португальца не позволяет главному тренеру туринцев Андреа Пирло строить более командный футбол в «старой синьоре».
Второй вариант предполагает включение в сделку по обмену нападающего Пауло Дибалы. Однако это менее вероятный исход, поскольку аргентинец не собирается переезжать на Туманный Альбион, а в «МЮ» не уверены, что аргентинец именно тот игрок, что необходим сейчас манкунианцам.
Погба защищал цвета «Ювентуса» с 2012 по 2016 год. В туринскую команду он перешёл из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, а впоследствии вернулся обратно за € 105 млн.
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге и забил 1 гол.
- 11 декабря 2020
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