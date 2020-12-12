Широков: лучшие игроки РПЛ — Влашич и Деспотович. А Деспот сейчас не хуже Дзюбы

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал лучших игроков Российской Премьер-Лиги.
«Есть Влашич, который проводит все матчи отлично. Он и Деспотович. Деспот сейчас номер один среди нападающих. Человек умеет все — хорошо открывается, цепляется за мячи. Он не уступает Дзюбе. Может быть, даже чуть сильнее — более мобилен. Артём отличный, без сомнений, просто говорю, что Деспотович ничем не уступает на данный момент», — цитирует Широкова «Рейтинг букмекеров».
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне в 20 матчах забил семь мячей и отдал пять результативных передач. У нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича — 14 встреч, семь забитых мячей и две результативные передачи. Форвард «Зенита» Артём Дзюба в сезоне-2020/2021 сыграл 21 матч, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.
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