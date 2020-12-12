Геркус — о Кокорине: можно планировать продажу игрока, пока он стоит хоть каких-то денег

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«После трансфера в «Спартак» Александр сыграл в чемпионате в восьми матчах из 18 (в Сочи тоже не сыграет), забил два гола с пенальти и отдал одну голевую передачу. В «Сочи» также было два пенальти, три гола детям из Ростова и всего два гола — с игры.
Верю в статистику. Всякое бывает, конечно, но статистику, как у Александра, скорее, можно объяснить суперформой, в которой он находился пару сезонов в карьере. По большей части, несмотря на большое количество игровых минут, забивал он очень мало.
Судя по продолжающимся проблемам со здоровьем, былую суперформу он, скорее всего, не наберёт, а значит, ждать от него особо нечего. Можно планировать трансфер на выход, пока он стоит хоть каких-то денег», — написал Геркус в своём «телеграме».
- 12 декабря 2020
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