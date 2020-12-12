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«Ротор» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Ротор» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Ротор» — «Уфа». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротор» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Уфа» набрала 13 очков в 17 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Волгоградский «Ротор» (8) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков «Зенит».

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