Перед матчем «Сочи» — «Спартак» состоится минута молчания в память о Валентине Гафте

Перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» состоится минута молчания в память о Валентине Гафте, сообщает пресс-служба РПЛ.
Напомним, сегодня, 12 декабря, в возрасте 85 лет ушёл из жизни советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт. Актёр был болельщиком красно-белых. В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр. Жена актёра подтвердила, что артист скончался.
В 17 турах «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (27) – на 7-м месте. Сегодня, 12 декабря, «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск.
- 12 декабря 2020
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