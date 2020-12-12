«Он хочет играть. Уговаривайте». Уткин — о возможном возвращении Акинфеева в сборную

Известный блогер Василий Уткин высказался о возможном возвращении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в состав сборной России.
«Мне вот что интересно. ЦСКА поехал в Загреб без нескольких ведущих игроков – Влашич и другие. Что разумно. При этом в Загреб полетел Акинфеев. А что, второго вратаря нельзя было поставить? Наверное, нет. А что, Акинфееву приятно получить три? Наверное, нет. На старости-то лет.
Исходя из этого, из поездки Акинфеева на не нужную клубу, о чем клуб недвусмысленно сообщил выходными для ведущих игроков, игру, полагаю, у сборной отличные шансы уломать Аки поехать на Евро. Он не играет за сборную, чтобы проводить больше времени с семьей. Но игра в Загребе сигнализирует – не всегда.
Он хочет играть все матчи. Хочет играть. И едет на матч, где ему ничего почетного не светит. Не мазохист же. Хочет играть. Уговаривайте. Шансов много», — написал Уткин в своём «телеграме».
- 12 декабря 2020
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