Матч с «Вулверхэмптоном» стал юбилейным для главного тренера «Астон Виллы»

В стартовом матче субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Астон Вилла». Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщает Sky Sports, это 500-й матч в карьере главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита.

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49-летний англичанин начинал карьеру тренера в клубе «Уолсолл» из одноимённого города. До «Астон Виллы» Дин Смит успел поработать рулевым «Брентфорда», который в этом сезоне выступает в Чемпионшипе.

Единственный гол в матче «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

Подопечные Дина Смита набрали 18 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 11-м месте.