Нуну Эшпириту Санту — о матче с «Астон Виллой»: нам надо работать над реализацией

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (0:1).
«Всегда обидно проигрывать. Мы играли хорошо. Ещё не видел повтора момента, когда был назначен пенальти. Судья сразу же указал на точку, и VAR подтвердил это решение.
В первом тайме была напряженная игра, обе команды были немного скованы. Во второй половине матча мы контролировали игру и имели явные шансы забить гол. Нам надо работать над реализацией. Стараемся совершенствовать нашу игру в атаке и каждую тренировку работаем над этим.
Фабио Сильва, заменяющий Рауля Хименеса, сегодня провёл хороший матч. Он нашёл взаимосвязь с товарищами по команде. В этом матче он проделал большую работу. Чтобы заставить игрока расти, надо помочь ему в тренировочном процессе и создать для него конкурентную среду», — цитирует португальского специалиста BBC.
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 17 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (18) — на 8-м месте.
- 12 декабря 2020
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