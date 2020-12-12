Фанаты «Зенита» перед матчем с «Динамо» вывесили баннер с героями «Собачьего сердца»

Болельщики «Зенита» перед матчем с московским «Динамо» вывесили баннер с персонажами фильма «Собачье сердце».

На баннере изображены профессор Преображенский и Шариков — герои фильма «Собачье сердце». Шариков, у которого на одежде нарисована эмблема «Динамо», держит в руках картину с кораблем, который топит Кракен.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (30) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).