В «Спартаке» отреагировали на конфликт игрока «Сочи» и помощника Тедеско

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал инцидент после матча с «Сочи» (0:1), в котором игрок хозяев ударил помощника Андреаса Хинкеля.



«В причинах разбираемся. Обратились к делегату матча внести инцидент в протокол», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) один из игроков хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.