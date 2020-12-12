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В «Спартаке» отреагировали на конфликт игрока «Сочи» и помощника Тедеско

В «Спартаке» отреагировали на конфликт игрока «Сочи» и помощника Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал инцидент после матча с «Сочи» (0:1), в котором игрок хозяев ударил помощника Андреаса Хинкеля.

«В причинах разбираемся. Обратились к делегату матча внести инцидент в протокол», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1) один из игроков хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

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