Гвардиола: эта ничья должна помочь нам в будущем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Они хорошо начали второй тайм после того, как мы хорошо закончили первую половину встречи. Мы создали три или четыре явных момента. Вы не можете ожидать много голевых моментов в матчах с такой командой, как „Манчестер Юнайтед“. В конце концов ничья — хороший результат для нас. Это должно нам помочь в будущем.



»МЮ" — всегда сильная команда. Никуда не исчезла магия «Олд Траффорд». По некоторым причинам они выбыли из Лиги чемпионов, но это не означает из слабость. Они забивают голы тогда, когда могут убегать в контратаки, но сегодня мы очень хорошо контролировали их.



Сегодняшний матч — это не дерби. Всё было бы по-другому с болельщиками на трибунах", — приводит слова испанского специалиста BBC.



«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

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