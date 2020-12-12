Гвардиола: эта ничья должна помочь нам в будущем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Они хорошо начали второй тайм после того, как мы хорошо закончили первую половину встречи. Мы создали три или четыре явных момента. Вы не можете ожидать много голевых моментов в матчах с такой командой, как „Манчестер Юнайтед“. В конце концов ничья — хороший результат для нас. Это должно нам помочь в будущем.
»МЮ" — всегда сильная команда. Никуда не исчезла магия «Олд Траффорд». По некоторым причинам они выбыли из Лиги чемпионов, но это не означает из слабость. Они забивают голы тогда, когда могут убегать в контратаки, но сегодня мы очень хорошо контролировали их.
Сегодняшний матч — это не дерби. Всё было бы по-другому с болельщиками на трибунах", — приводит слова испанского специалиста BBC.
«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.
- 12 декабря 2020
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:54
-
22:46
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:20
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:02
-
21:55
-
21:42
-
21:35
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:22
-
20:20
-
20:14
-
20:12