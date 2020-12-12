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«Эвертон» открывает счёт в матче с «Челси». Видео

«Эвертон» открывает счёт в матче с «Челси». Видео
Футбол / Англия 0

В заключительном матче субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Эвертон» и «Челси». Матч проходит в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт на 22-й минуте матча. Вратарь гостей Эдуард Менди при попытке сыграть на выходе в пределах своей штрафной нарушил правила. К точке подошёл полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон и уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео одиннадцатиметрового в исполнении Сигурдссона

Подопечные Карло Анчелотти набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию поединка.

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