«Эвертон» открывает счёт в матче с «Челси». Видео
В заключительном матче субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Эвертон» и «Челси». Матч проходит в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт на 22-й минуте матча. Вратарь гостей Эдуард Менди при попытке сыграть на выходе в пределах своей штрафной нарушил правила. К точке подошёл полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон и уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
Видео одиннадцатиметрового в исполнении Сигурдссона
Подопечные Карло Анчелотти набрали 17 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию поединка.
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