Дзюба: хотел бы передать привет многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «флюгер»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба передал привет комментатору Геннадию Орлову. Вероятнее всего, таким образом форвард сине-бело-голубых ответил на критику журналиста в свой адрес. Орлов говорил, что «Дзюба недорабатывает в игре». Напомним, Дзюба оформил дубль в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).
После матча 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Орлов сказал следующее: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с „Боруссией“ и ничего не сделал. Значит, он не тренируется так, как надо. В 2018-м он бегал по флангам, да и в 2019-м. Что происходит? Он что, остановился в росте?"
«Хотел бы ещё привет передать многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «флюгер», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.
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