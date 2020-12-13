Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзюба: хотел бы передать привет многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «флюгер»

Дзюба: хотел бы передать привет многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «флюгер»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба передал привет комментатору Геннадию Орлову. Вероятнее всего, таким образом форвард сине-бело-голубых ответил на критику журналиста в свой адрес. Орлов говорил, что «Дзюба недорабатывает в игре». Напомним, Дзюба оформил дубль в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

После матча 6-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Орлов сказал следующее: «Почему Дзюба перестал бегать? Он же раньше бегал во фланги, был активный. Что с ним произошло? Вот он вышел на замену в матче с „Боруссией“ и ничего не сделал. Значит, он не тренируется так, как надо. В 2018-м он бегал по флангам, да и в 2019-м. Что происходит? Он что, остановился в росте?"

«Хотел бы ещё привет передать многоуважаемому Геннадию Орлову по кличке «флюгер», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.

Орлов: у Влашича есть силы, а у Дзюбы нет. Что происходит?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020