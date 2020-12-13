Шварц: расстроены результатом. У «Динамо» были хорошие шансы

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал проигрыш в матче с «Зенитом» (1:3).
«Мы хорошо вошли в игру в первые 10-15 минут, могли забить мяч. Затем пропустили гол в свои ворота, и за короткий промежуток времени «Зениту» удалось удвоить преимущество. У нас не очень хорошо получались переходы из обороны в атаку и наоборот. Допускали определённые ошибки.
Во втором тайме удалось забить ответный гол. Кроме этого, у нас были ещё моменты, чтобы отыграться. Затем на поле пошла вязкая игра. И незадолго до конца матча пропустили третий мяч. Конечно, мы расстроены результатом, тем более, у нас были хорошие шансы. Тяжело играть против соперника, в составе которого много футболистов высокого класса. Однако мы остаёмся в игре", — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».
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