Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шварц: расстроены результатом. У «Динамо» были хорошие шансы

Шварц: расстроены результатом. У «Динамо» были хорошие шансы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал проигрыш в матче с «Зенитом» (1:3).

«Мы хорошо вошли в игру в первые 10-15 минут, могли забить мяч. Затем пропустили гол в свои ворота, и за короткий промежуток времени «Зениту» удалось удвоить преимущество. У нас не очень хорошо получались переходы из обороны в атаку и наоборот. Допускали определённые ошибки.

Во втором тайме удалось забить ответный гол. Кроме этого, у нас были ещё моменты, чтобы отыграться. Затем на поле пошла вязкая игра. И незадолго до конца матча пропустили третий мяч. Конечно, мы расстроены результатом, тем более, у нас были хорошие шансы. Тяжело играть против соперника, в составе которого много футболистов высокого класса. Однако мы остаёмся в игре", — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

«Зенит» обыграл «Динамо» и стал единоличным лидером РПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020