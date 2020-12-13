«Динамо» стало первой московской командой, проигравшей «Зениту» 50 матчей

Футбольный клуб «Динамо» стал первым столичным коллективом в истории, проигравшим санкт-петербургскому «Зениту» 50 официальных матчей.

Как сообщает сайт «История Зенита», рекордсменом по количеству проигранных матчей питерцам являются самарские «Крылья Советов» (51 раз).

«Зенит» также продлил свою победную серию в домашних играх против московского «Динамо» до шести встреч.

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 3:1. На 14-й минуте Артём Дзюба открыл счёт, а на 34-й минуте с пенальти удвоил преимущество сине-бело-голубых. Во втором тайме Николай Комличенко с пенальти сократил отставание «Динамо», однако в концовке встречи Сердар Азмун забил третий мяч «Зенита».

В 18 турах РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в чемпионате России, «Динамо» с 30 очками располагается на четвёртой строчке. Следующую встречу «Зенит» проведёт со «Спартаком», а «Динамо» сыграет с «Сочи». Оба матча пройдут 16 декабря.