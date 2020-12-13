«Коламбус» стал чемпионом США, обыграв в финале «Сиэтл»

«Коламбус Крю» в финале Кубка MLS победил «Сиэтл Саундерс» со счётом 3:0. На 25-й минуте аргентинец Лукас Селараян открыл счёт, на 31-й минуте игрок сборной Гаити Деррик Этьенн удвоил преимущество «Коламбуса», а на 82-й минуте Селараян оформил дубль и установил итог встречи.
Для «Коламбуса» этот кубок стал вторым в истории, впервые команда выиграла трофей в 2008 году. Отметим, в составе «Крю» выступает экс-защитник махачкалинского «Анжи» Джонатан Менса. В финале ганец отыграл все 90 минут матча.
В финалах своих конференций «Коламбус Крю» победил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 1:0, а «Сиэтл» оказался сильнее «Минесоты Юнайтед» (3:2).
В регулярном первенстве «Сиэтл» с 35 очками занял четвёртое место, пропустив вперёд «Филадельфию Юнион» (40 очков), «Торонто» (39 очков) и «Нью-Йорк Сити» (36 очков).
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