Моуринью: в 57 лет я ещё молодой тренер. Может, вы устали от меня, потому что я тут 20 лет

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги отметил, что может работать так же долго, как и 73-летний Рой Ходжсон, возглавляющий «Кристал Пэлас».
«Мой большой друг Жезуалду Феррейра получил работу в чемпионате Португалии в возрасте 74 лет. Он фантастический тренер, невероятно образован и до сих пор горит своим делом. Возможно, вы устали от меня, потому что я тут уже 20 лет, с 2000 года. На самом деле, в 57 лет я ещё очень молодой тренер», — приводит слова Моуринью The Guardian.
Матч 12-го тура английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 13 декабря, на стадионе «Селхерст Парт» в Лондоне. Начало встречи — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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