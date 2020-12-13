Агент: ЦСКА разумно занял позицию Шкурина в ситуации с отказом выступать за Беларусь

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, отметил, что решение форварда не выступать за сборную Беларуси до смены власти осталось неизменным. Ранее стало известно, что Белорусская федерация футбола подала жалобу на игрока в УЕФА.



«Позиция Шкурина не изменилась. Он её уже давно обозначил. Белорусская федерация настаивает на применении санкций на основе этой позиции – того, что он тогда написал в федерацию, по каким причинам отказывается играть за национальную команду.



Какие отношения могут быть у ЦСКА с Белорусской федерацией футбола? Бюджет этого клуба раза в два, а то и больше превышает расходы всего нашего чемпионата и федерации вместе взятых, не говоря уже об истории этой прославленной команды. Не представляю, каким образом наша федерация, даже если очень захочет, может хоть где-то навредить ЦСКА. И не думаю, что «армейцы» захотят вступать в конфликт с АБФФ, если это их не касается. Насколько мне известно, в истории со Шкуриным ЦСКА разумно занял позицию футболиста», — приводит слова Исаева by.tribuna.com.

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