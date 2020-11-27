Гончаренко: Шкурину надо играть за сборную для болельщика, а не Лукашенко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что не поддержал соотечественника Илью Шкурина, который решил не выступать за сборную Беларуси до смены власти. Ранее нападающий ЦСКА заявил, что не поедет в сборную, пока президентом страны остаётся Александр Лукашенко.

«Решение не играть за сборную я абсолютно не поддерживаю. Я не беру сейчас политику. Век футболиста очень короткий. Его решение не играть я абсолютно не поддерживаю. В моём понимании, Шкурин приезжает играть для простого мужика, который приходит с завода посмотреть на национальную сборную. Ну как-то привязывать сюда политическую составляющую…

Она может быть разной. Ты должен играть для болельщиков, а не для главного тренера, главы федерации или для президента страны. Ты должен играть для болельщика. Это моя оценка», — сказал Гончаренко в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну.