Доменико Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта после матча с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выступил с заявлением по поводу конфликта, который разгорелся после матча с «Сочи» (0:1).
«Мы все любим футбол. В том числе потому, что это очень эмоциональный вид спорта. И не секрет, что я эмоциональный тренер. Иногда этот факт приводит к бурным дискуссиям. В большинстве случаев на следующий день всё забывается. Но не в этот раз.
То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня. Это касается инцидента, последующей реакции со стороны хозяев матча, а также отсутствия требуемого внимания судейского корпуса.
За время пребывания здесь я действительно научился любить Россию. Меня встретили очень тепло, с распростёртыми объятиями. Добродушие людей позволило мне и моему тренерскому штабу быстро почувствовать себя как дома. Поддержка наших болельщиков всегда фантастическая. И даже зная, что не все любят «Спартак», не представлял себе, что такой эксцесс, как вчера, вообще возможен.
Как я уже сказал, эмоции — это часть футбола. Но есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля.
Ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Надеюсь, эта ситуация будет рассмотрена с должной серьёзностью и такое больше не повторится никогда. Мы должны сосредоточиться на том, что все так сильно любим, — на футболе», — цитирует Тедеско пресс-служба клуба.
- 13 декабря 2020
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