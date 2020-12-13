«Это не красит футбол». Аршавин прокомментировал конфликт после матча «Сочи» — «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) и поделился мнением о конфликте, возникшем в конце матча между представителями клубов.

«По делу ли проиграл «Спартак»? Мне кажется, да. Возможно, москвичи наиграли на один гол, но в целом «Спартак» играл так последние матчи и, возможно, даже весь круг. Может, стабильность была в результате, но теперь повезло другой команде. Результат «Спартака» зависит больше от мастерства Ларссона и Понсе, нежели от той игры, которую показывает команда.



Конфликт в конце матча? Думаю, это нервы из-за проигрыша спартаковцев. После многих матчей бывают скандалы, понятно, что кто-то мог что-то грубое сказать, может быть, даже перейти край. Конечно, это не красит футбол, но мы все люди, эмоции бывают», — цитирует Аршавина сайт «Матч ТВ».