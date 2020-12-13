Верратти: каждый день прошу Неймара и Мбаппе остаться в «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти выразил надежду, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе продлят соглашения с парижским клубом.
«Каждый день прошу Неймара и Мбаппе остаться в „ПСЖ“! Иногда спрашиваю Килиана: „Ты уже подписал новый контракт?“ Думаю, они скоро придут к соглашению, потому что им обоим здесь хорошо», — приводит слова Верратти Get French Football News.
Напомним, контракты Неймара и Мбаппе с «ПСЖ» рассчитаны до 2022 года. Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. Мбаппе стал игроком парижской команды в 2018 году.
Глава «ПСЖ»: Неймар и Мбаппе хотят остаться в клубе. Уверен в успешном исходе переговоров
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