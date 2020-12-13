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Чепчугов: буду пробовать вернуться в футбол. Будет здорово, если попаду на зимние сборы

Чепчугов: буду пробовать вернуться в футбол. Будет здорово, если попаду на зимние сборы
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов не отрицает, что может вернуться в профессиональный футбол.

«У меня всё хорошо. Не переживайте. Буду пробовать вернуться в футбол. Это, конечно, будет уникальный случай, если смогу вернуться спустя три года простоя. В ближайшее время буду звонить и узнавать, какие варианты могут предложить.

Не получалось вернуться по разным причинам. Главное, есть огромное желание снова играть в футбол. Готовлюсь, постепенно даю нагрузку организму. В тренажёрный зал по понятным причинам ходить не могу. Занимаюсь в домашних условиях, выполняю определённый набор упражнений. Да и в подъезде есть лестница: можно задействовать ступеньки для бега и прыжков. Если станет теплее, выйду на искусственное поле.

Будет здорово, если попаду на зимние сборы. Но никакой конкретики пока нет. Надеемся и ждём. Спасибо за поддержку», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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