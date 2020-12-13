«Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Юнайтед» и поднялся на третье место в АПЛ

Завершился стартовый матч воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встречались «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт хозяевами на 34-й минуте матча — после скидки плечом от защитника «святых» Яна Беднарека нападающий Че Адамс ударом в касание с угла вратарской отправил мяч точно в цель.
Это уже четвёртый гол 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
На 62-й минуте «святые» увеличили преимущество. Дэнни Ингс у чужой штрафной сделал передачу на полузащитника Стюарта Армстронга. Шотландец пробил в касание, после чего мяч рикошетом от защитника залетел в сетку.
На 83-й минуте вингер хозяев Нейтан Редмонд довёл счёт до разгромного, с 15 метров пробив в дальний нижний угол ворот.
«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.
- 13 декабря 2020
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