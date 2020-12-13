Игроки «Саутгемптона» вместе с фанатами отметили победу над «Шеффилд Юнайтед». Видео

Завершился стартовый матч воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне встретились «Саутгемптон» и «Шеффилд Юнайтед». Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0.



Для «Саутгемптона» это был первый матч в нынешнем сезоне АПЛ, который смогли посетить болельщики. После финального свистка «святые» в полном составе пошли праздновать разгромную победу вместе со своими фанатами.

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«Саутгемптон» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд» (1) — на последнем, 20-м месте.



Свой следующий матч подопечные Ральфа Хазенхюттля проведут в среду, 16 декабря. В гостях они встретятся с лондонским «Арсеналом».