Кейн воспользовался ошибкой вратаря и с 30 метров открыл счёт в матче с «Кристал Пэлас»

В очередном матче воскресной программы 12-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч проходит на домашнем стадионе «орлов» — «Селхёрст Парк». Идёт 30-я минута матча, счёт 1:0 в пользу гостей.
Гости открыли был счёт на 23-й минуте матча — Сон хын Мин сделал передачу Гарри Кейну, который не стал ничего выдумывать и с 30 метров пробил по воротам соперника. Мяч полетел по центру, но вратарь хозяев Висенте Гуайта ошибся и не смог отразить не самый сложный удар.
Видео гола Кейна после ошибки Гуайты
Это уже девятый гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Жозе Моуринью набрали 24 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (16) — на 13-м месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур».
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