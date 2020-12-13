Агент Сафонов: Гильерме с такой игрой только Черчесову сейчас может навязать конкуренцию

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме. Вратарь пропустил пять мячей в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

«Гильерме с такой игрой только Черчесову сейчас может навязать конкуренцию. Если Стас решит встать в ворота», — написал Сафонов в своём «твиттере».

В настоящее время Гильерме является основным вратарём сборной России. При этом многие специалисты считают, что голкипер допускает слишком много ошибок.

«Краснодар» набрал 24 очков в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят санкт-петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).