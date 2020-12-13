Моуринью — о матче с «Кристал Пэлас»: ещё перед матчем знал, что так всё и случится

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 12-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».



«У меня есть опыт работы в футболе и в английской Премьер-лиге в частности. Перед матчем я сказал игрокам, что может сегодня произойти. В итоге так всё и случилось.



В матчах с „Кристал Пэлас“ нужно контролировать мяч. Вашей команде нужно создавать как можно больше опасных моментов, потому что если этого не происходит, то они та команда, которая воспользуется любым навесом, чтобы забить гол. Сегодня мы именно это и увидели.



Можно посмотреть на игру с двух точек зрения. Во-первых, мы потеряли два очка, но, во-вторых, у нас на одно очко больше, чем было вчера.



Я никогда не доволен ничьей. Каждую игру мы хотим выиграть, и если иногда мы не выигрываем, то это происходит из-за соперника. Но иногда это может быть и потому, что в будущем мы должны стать лучше. Я думаю, что сегодня было немного и того, и другого», — цитирует португальского специалиста BBC.

Видео ответного мяча «Кристал Пэлас»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 25 очков и вышли в единоличные лидеры английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 11-м месте.