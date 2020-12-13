ЦСКА — «Урал»: Погребняк замахнулся мячом на судью и получил вторую жёлтую карточку

Нападающий «Урала» Павел Погребняк был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА.

На 47-й минуте Погребняк отмахнулся от Магнуссона и получил первое предупреждение. После этого Павел замахнулся мячом на судью за его спиной. После подсказки коллег главный арбитр показал форварду вторую жёлтую карточку.

Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Урал».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).



ЦСКА набрал 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (19) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35), однако эти команды уже провели матчи 18-го тура.